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السعودية.. مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز النصف مليون دولار

كل الوطن - فريق التحرير
2021-08-25T11:27:49+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحرير25 أغسطس 2021آخر تحديث : الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 11:27 صباحًا
السعودية.. مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تتجاوز النصف مليون دولار

كل الوطن – الرياض: أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس” بأن مبيعات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور تجاوزت المليوني ريال (نحو 533 ألف دولار) في الليلة العاشرة من المزاد الذي ينظمه نادي الصقور السعودي.

وأشارت “واس” إلى أنه تم ليلة أمس الثلاثاء بيع 3 صقور بمبلغ 122 ألف ريال (نحو 32500 دولار)، ليصل إجمالي مبلغ مبيعات المزاد حتى الآن إلى مليونين و53 ألف ريال.

وعن بداية هذه المبيعات، فقد جاءت أولا مع الصقر الأول “جير بيور” من مزرعة “نورث وودز وبلد” الأمريكية، وتم بيعه بمبلغ 37 ألف ريال، فيما تم بيع الصقر الثاني “قرموشة جير” من مزرعة “فوكس فالكونز” الإنجليزية بمبلغ 35 ألف ريال.

في حين أن بيع الصقر الأخير في مزاد أمس “جير شاهين ” من مزرعة “كويكسال” الإسبانية، شهد منافسة قوية انتهت ببيعه بمبلغ 50 ألف ريال.

وبحسب “واس”، فإن المزاد يجمع “نخبة من أفضل مزارع الصقور في العالم، من 14 دولة، ويحتوي على معارض مصاحبة لكل المزارع المشاركة، كما يضم العديد من الأجنحة الخاصة بمنتجات الصقور وأغذيتها وأدويتها”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416223

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