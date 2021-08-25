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السعودية تمتلك ثروة بقيمة 1.3 تريليون دولار في باطن الأرض

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحرير25 أغسطس 2021آخر تحديث : الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 11:35 صباحًا
السعودية تمتلك ثروة بقيمة 1.3 تريليون دولار في باطن الأرض

كل الوطن – الرياض: كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين في السعودية، خالد بن صالح المديفر، عن قيمة مخزون المعادن تحت الأرض التي تمتلكه المملكة.

وقال المسؤول السعودي في تصريحات لـ”سي إن بي سي”، إن مخزون المعادن تحت الأرض في المملكة يقدر بحوالي 1.3 تريليون دولار.

وأضاف المديفر، أنه تم إعداد دراسات تفصيلية لتحديد الموارد المتوفرة من الثروة المعدنية، وتم تقدير المخزون تحت الأرض بنحو 1.3 تريليون دولار، وهذه عبارة عن معطيات مبدئية.

وأشار إلى أن هذه الموارد تتنوع بين الفوسفات والذهب والنحاس والزنك والنيكل، والمعادن الأرضية النادرة، والمعادن، التي تستخدم في الصناعات التكنولوجية، وغيرها من المعادن.

وعن حجم الاستثمارات في قطاع التعدين، قال المديفر، إن حجم الاستثمارات في التعدين بالسعودية يتراوح ما بين الـ170 و180 مليار ريال (نحو 48 مليار دولار).

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: سي أن بي سي

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416233

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