تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالممكلة تُسلّمُ تونس 600 ألف جرعة تلاقيح كوفيد-19 في شكل منحة (فيديو)كل الوطنالمملكة تطلق جسرا جويا نحو الجزائركل الوطنالخارجية السعودية تصدر بيانا حول قطع العلاقات بين الجزائر والمغربكل الوطن“أرامكو للتجارة” السعودية تنضم إلى عملية “بلاتس” لتسعير النفط في آسياكل الوطنمن مُعلمة متواضعة إلى أغنى سيدات روسيا.. ما قصة صاحبة شركة Wildberries للتجارة الإلكترونية؟كل الوطنما خطورة تناول البطاطس والوجبات السريعة البائتة؟كل الوطنشجار جديد بين نواب الحكومة والمعارضة في برلمان أرمينيا (فيديو)كل الوطنأخصائية بريطانية: لا ينبغي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار!كل الوطنالجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغربكل الوطنمصر.. وزير القوى العاملة يشرح تفاصيل عودة الطيران مع السعودية وشروط السفر إليها

أخصائية بريطانية: لا ينبغي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار!

كل الوطن - فريق التحرير
2021-08-25T11:40:31+03:00
الصحة والجمالفيديوهات
كل الوطن - فريق التحرير25 أغسطس 2021آخر تحديث : الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 11:40 صباحًا
أخصائية بريطانية: لا ينبغي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار!

كل الوطن – وكالات: يعد تنظيف الأسنان جزءا من الروتين الصباحي لدى غالبية الناس، ولكن هناك دائما بعض الخلافات حول الوقت المناسب للقيام بذلك.

ولحسن الحظ، حسمت معالجة أسنان بريطانية الآن الجدل، من خلال مشاركتها مقطع فيديو على “تيك توك”، تنصح فيه متابعيها بضرورة تنظيف الأسنان قبل تناول وجبة الإفطار، وليس بعده.

@annapetersondentalWhat do you do? 🦷 #UnfoldChallenge#fyp#dentistry#lgbtq#JDVaporMaxShuffle♬ Inspiration – WavebeatsMusic

ونشرت آنا بيترسون، أخصائية علاج الأسنان، من إسيكس، على “تيك توك”، مقطع الفيديو لتوضيح أنه من الضروري تنظيف أسنانك دائما بالفرشاة قبل تناول وجبة الإفطار لأن القيام بذلك بطريقة أخرى قد يؤدي إلى إتلاف مينا أسنانك.

وقالت: “هل تعلم أنه لا ينبغي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار؟ .. هناك سببان لذلك: عندما تتناول وجبة الإفطار، يصبح فمك حامضيا، لذا فإن ما تفعله عندما تغسل أسنانك بعد الإفطار هو غسل الأسنان بالحامض وهذا يؤدي إلى تآكل طبقة المينا. والسبب الثاني هو أن تنظيف الأسنان بالفرشاة قبل الإفطار يحمي أسنانك من أي شيء تأكله”.

وقد يبدو الأمر غير منطقي بالنسبة للكثيرين، لكن آنا تقول إنه من المنطقي فعل ذلك بهذه الطريقة لأننا لن نرغب في “أن يبدأ يومن بالمزيج المخيف من معجون الأسنان وعصير البرتقال”.

وأثارت هذه المعلومة جدلا واسعا بين المتابعين. وتمت مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بها منذ ذلك الحين أكثر من 819 ألف مرة وحصل على أكثر من 36 ألف إعجاب.

المصدر: ميترو

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416237

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.