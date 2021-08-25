تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالممكلة تُسلّمُ تونس 600 ألف جرعة تلاقيح كوفيد-19 في شكل منحة (فيديو)كل الوطنالمملكة تطلق جسرا جويا نحو الجزائركل الوطنالخارجية السعودية تصدر بيانا حول قطع العلاقات بين الجزائر والمغربكل الوطن“أرامكو للتجارة” السعودية تنضم إلى عملية “بلاتس” لتسعير النفط في آسياكل الوطنمن مُعلمة متواضعة إلى أغنى سيدات روسيا.. ما قصة صاحبة شركة Wildberries للتجارة الإلكترونية؟كل الوطنما خطورة تناول البطاطس والوجبات السريعة البائتة؟كل الوطنشجار جديد بين نواب الحكومة والمعارضة في برلمان أرمينيا (فيديو)كل الوطنأخصائية بريطانية: لا ينبغي تنظيف أسنانك بالفرشاة بعد الإفطار!كل الوطنالجزائر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغربكل الوطنمصر.. وزير القوى العاملة يشرح تفاصيل عودة الطيران مع السعودية وشروط السفر إليها

الكويت.. مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في مستشفى

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير25 أغسطس 2021آخر تحديث : الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 1:32 مساءً
الكويت.. مشاجرة دامية بالأسلحة البيضاء في مستشفى

كل الوطن – وكالات: أفادت صحيفة “الراي” الكويتية نقلا عن مصادر أمنية بأن “مستشفى الجهراء شهد مشاجرة دامية، اندلعت شرارتها الأولى في إحدى الديوانيات، ما أسفر عن إيداع عدد من الأشخاص العناية المركزة”.

وحول تفاصيل هذه المشاجرة، كشفت “الراي” أنه “وبحسب المصادر، فإن بلاغا ورد إلى عمليات وزارة الداخلية عن وجود “هوشة” (عراك) بين عدد من الشباب في محافظة الجهراء، بعد أن تهجم أحد الشبان على آخر في إحدى الديوانيات، وتم استخدام الأسلحة البيضاء بين أطراف الشجار، وتعرض البعض لطعنات عدة، الأمر الذي استدعى نقلهم إلى مستشفى الجهراء، وإيداع البعض العناية المركزة بسبب الإصابات البليغة”.

في حين أن المشاجرة لم تنتنه عند هذا الحد، إذ أن أطراف العراك “استكملوا الشجار بالآلات الحادة أمام بوابة العناية المركزة (في المستشفى)، من دون تدخل أحد من عناصر أمن المستشفى، الأمر الذي أحدث فوضى وهلعا لدى المرضى والمراجعين بعد تكسير بعض الكراسي”، إذ أن “وجود عناصر من رجال القوات الخاصة أمام بوابات المستشفى، لم يردع المتشاجرين من استكمال الهوشة داخل أروقة العناية المركزة”، وفق مصادر “الراي”.

وانتهى العراك بعد سيطرة رجال أمن الجهراء على جميع الشباب الذين أحدثوا الفوضى والرعب في المستشفى، فيما تجري متابعة حالة المصابين الذين يرقدون في العناية المركزة لاتخاذ الإجراءات القانونية لاحقا بحقهم، بحسب “الراي”.

المصدر: صحيفة “الراي” الكويتية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416245

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.