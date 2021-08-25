كل الوطن – وكالات: تصدرت تاتيانا باكالتشوك، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Wildberries، وهو موقع للتجارة الإلكترونية، قائمة أغنى السيدات في روسيا، وفقا لتصنيف مجلة “فوربس”.

ووفقا لتقديرات المجلة الأمريكية فإن ثروة باكالتشوك بلغت الآن مستوى 13 مليار دولار. وتدير باكالتشوك موقع Wildberries للتجارة الإلكترونية، الذي شهد رواجا خلال أزمة جائحة كورونا، وذلك مع إقبال الناس على الشراء عبر الإنترنت.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها السيدة باكالتشوك قائمة أغنى سيدات روسيا، حيث تصدرت القائمة في عام 2018، حينها بلغت ثروتها 600 مليون دولار.

وفي العام 2020 نفذ موقع Wildberries قرابة 323.8 مليون طلب، وهو ضعف مستوى العام 2019، أي أن مبيعات الموقع الإلكتروني تضاعفت خلال عام واحد وبلغت 437.2 مليار روبل (نحو 5.91 مليار دولار).

من مُعلمة متواضعة إلى أغنى سيدات روسيا.. ما قصة صاحبة شركة Wildberries للتجارة الإلكترونية؟

Sputnik

تاتيانا باكالتشوك المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Wildberries

ما قصة مؤسسة شركة Wildberries للتجارة الإلكترونية؟

وWildberries هو موقع للتجارة الإلكترونية يبيع مختلف العلامات التجارية، ويجذب قرابة مليوني زائر يوميا، وقد لقي الموقع رواجا في روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.

في البداية كان الموقع الإلكتروني يقوم ببيع ملابس الأطفال، لكنه اليوم يعرض كل شيء، من الملابس ومستحضرات التجميل، إلى المنتجات المنزلية ولعب الأطفال.

وقبل تأسيسها موقع Wildberries كانت باكالتشوك تعمل معلمة لغة إنكليزية، وقامت بتأسيس الموقع في عام 2004، عندما كانت في إجازة الأمومة، حيث بدأت تفكر في الصعوبة التي تواجهها الأمهات في التسوق لشراء الملابس، لذلك قررت باكالتشوك تجاوز الصعوبة عن طريق إنشاء شركة Wildberries.

المصدر: نوفوستي + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416248