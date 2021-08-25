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مصر.. مطاردة 30 دقيقة بين الشرطة وسيارة في مشهد نادر (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-08-25T16:17:37+03:00
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 ساعاتآخر تحديث : الأربعاء 25 أغسطس 2021 - 4:17 مساءً
مصر.. مطاردة 30 دقيقة بين الشرطة وسيارة في مشهد نادر (فيديو)

كل الوطن – وكالات: أمرت جهات التحقيق في مصر، بحبس سائق مخمور، ضبطته الشرطة يسير عكس الاتجاه وبسرعة جنونية أعلى الطريق الدائري في اتجاه المعادي.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوره أحد قائدي السيارات، رصد سيارة الشرطة وهي تلاحق السائق المخالف، حتى تمكنت من استيقافه والسيطرة عليه، بعد مرور قرابة ساعة ونصف، على حسب رواية شهود العيان.

وبداية هذا الحادث، كانت بملاحظة الخدمات المرورية، سيارة ربع نقل تسير بسرعة جنونية في عكس الاتجاه، أعلى الطريق الدائري، وتم الاتصال مع غرفة عمليات المرور، التي أمرت بملاحقتها والسيطرة عليها، حيث انطلقت سيارة شرطة من أحد ارتكازات المرور، ولاحقتها.

بادرت الإدارة العامة للمرور بغلق الطريق بشكل جزئي، لحين ملاحقة السائق والسيطرة عليه، وكذا حفاظا على حياة المواطنين وقائدي السيارات الملتزمين باتجاه السير والسرعة المحددة.

وبعد مطاردة، وثّقها أحد قائدي السيارات- كما هو موضح في الفيديو أدناه- تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على السيارة المسرعة، واستيقافها وضبط السائق، والذي كان في حالة عدم اتزان.

وتبين من الفحص أن السيارة ربع نقل تعود ملكيتها لإحدى الشركات، ومحملة بأجولة دقيق، وبعد سؤال السائق المتهم عن تراخيص التسيير تبين عدم حمله ثمة تراخيص، كما ظهر في حالة من عدم الاتزان، وبعد تفتيشه عُثر على كمية من مخدر الاستروكس.

وأثناء اتخاذ إجراءات تحرير محضر ضبط قائد السيارة، حضر قائد سيارة ملاكي، واتهم الأول بالاصطدام بسيارته أثناء سيره عكس الإتجاه، والتسبب في إصابة مرافقه، الذي تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى جهات التحقيق التي أصدرت القرار المتقدم.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416254

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