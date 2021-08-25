“أرامكو للتجارة” السعودية تنضم إلى عملية “بلاتس” لتسعير النفط في آسيا

كل الوطن – وكالات: قالت وكالة تسعير النفط “ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس” إن الشركة السعودية لتجارة المنتجات البترولية “أرامكو للتجارة” ستشارك في عملية تقييم الأسعار التي تنفذها لدرجات الخام في آسيا.

وذكرت “بلاتس” في إشعار أنها فحصت الذراع التجارية لأكبر مصدر للنفط في العالم “أرامكو” السعودية، وستنظر في معلومات من “أرامكو للتجارة” في عملية تقييم الأسعار لدرجات الخام في آسيا.

وأثار بعض المتعاملين في القطاع مخاوف بشأن تضارب محتمل للمصالح نظرا لأن “أرامكو للتجارة” مملوكة بالكامل لشركة “أرامكو” السعودية، في حين يستخدم أكبر مصدري النفط في العالم هيكل سوق الخام “بلاتس دبي” لتحديد السعر الشهري لملايين البراميل من الخام السعودي التي تباع في آسيا.

وتتولى “أرامكو للتجارة” شراء الخام ومبيعات منتجات النفط من مصاف مملوكة لمشروعات مشتركة في آسيا، وتتولى مهام التداول كطرف ثالث.

وزادت أنشطة التداول في منصة “بلاتس” الخاصة بآسيا لخام الشرق الأوسط هذا الشهر في ظل شراء “توتال إنرجيز” و”جانفور” سبع شحنات حتى الآن.

المصدر: “رويترز”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416258