التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

كل الوطن – الرياض: أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي من اليمن باتجاه خميس مشيط جنوبي المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” عن التحالف قوله: إن “الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط”.

وأضاف أن “المليشيا الحوثية العدائية تستمر بمحاولات استهداف المدنيين وال

وتابع: “نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416275