تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنالسعودية وقطر توقعان على بروتكول لإنشاء مجلس التنسيق بين البلدينكل الوطنالتحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعوديةكل الوطنالسعودية تعلن أكبر إطلاق تقني في الشرق الأوسط لبرامج نوعية وصناديق استثمارية بـ4 مليارات ريالكل الوطنالممكلة تُسلّمُ تونس 600 ألف جرعة تلاقيح كوفيد-19 في شكل منحة (فيديو)كل الوطنالمملكة تطلق جسرا جويا نحو الجزائركل الوطنالخارجية السعودية تصدر بيانا حول قطع العلاقات بين الجزائر والمغربكل الوطن“أرامكو للتجارة” السعودية تنضم إلى عملية “بلاتس” لتسعير النفط في آسياكل الوطنمن مُعلمة متواضعة إلى أغنى سيدات روسيا.. ما قصة صاحبة شركة Wildberries للتجارة الإلكترونية؟كل الوطنما خطورة تناول البطاطس والوجبات السريعة البائتة؟كل الوطنشجار جديد بين نواب الحكومة والمعارضة في برلمان أرمينيا (فيديو)

مصر.. مسن يطعم زوجته بعد وفاتها دون علمه والصدفة تكشف الواقعة

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 26 أغسطس 2021 - 3:58 مساءً
مصر.. مسن يطعم زوجته بعد وفاتها دون علمه والصدفة تكشف الواقعة

كل الوطن – وكالات: شهدت منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة في مصر، واقعة مأساوية، حيث فارقت مسنة الحياة داخل مسكنها، في الوقت الذي ظل زوجها محتفظا بجثتها ويحاول إطعامها.

واعتقد الزوج أن زوجته ما زالت على قيد الحياة، حتى صدرت رائحة كريهة من مسكنها، واكتشف الجيران وفاتها، وأبلغوا رجال المباحث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مركز شرطة أوسيم، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لسيدة مسنة، تبلغ من لعمر ما يقرب من 82 سنة، قاربت على التعفن، وتفوح منها رائحة كريهة.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن السيدة المسنة فارقت الحياة، واحتفظ زوجها البالغ من العمر 85 سنة بجثتها، لاعتقاده أنها ما زالت على قيد الحياة، حتى انبعثت رائحة كريهة نتيجة أن الجثة قاربت على التعفن.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: اليوم السابع

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416297

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.