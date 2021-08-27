د. عبدالمجيد الجلاَّل: ما جرى في أفغانستان خطيئة أمريكية لا تُغتفر !

وصفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية سيطرة طالبان السريعة والمُذهلة على كل أرجاء أفغانستان بالمأساة التي لا يمكن وصفها !

واستطردت بالقول : الحلم الأمريكي بأن تكون أمريكا الأُمَّة التي لا غنى عنها في تشكيل عالمٍ يتمتع بقِيم الحقوق المدنية ، وتمكين المرأة ، والتسامح الديني ، بات مجرد حلم ، وبنبرة يأسٍ وإحباط ، قالت بأنَّ الانسحاب المُذل شكَّل نهايةً للعصر الأمريكي .

من جهتها ، قالت صحيفة وول ستريت جورنال “وسج ” الأمريكية بأنَّ ما جرى في أفغانستان ، استسلام ، وانسحاب مفجع ، والرئيس بايدن بهذه الخطوة ، يُرسل تأكيداً بتخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن المسؤولية تجاه حلفائها ! بل بدا الأمر وكأنَّ الرئيس يدعو طالبان للسيطرة على أفغانستان .

أكثر من ذلك ، صحيفة اندبندنت البريطانية ، قالت في افتتاحيتها ما نصه ” اليوم إذلال الغرب بشكلٍ كامل قد أُكتمل في أفغانستان ” .

وعبَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أسفه لما جرى ، وأنَّ الوضع قد انهار أسرع مما كنا نتوقع ، ولا يمكن القتال مع قوات أفغانية ليست مستعدة للمشاركة فيها ، وهو بذلك ، يعترف بفداحة الخسارة الأمريكية ، بل ويعترف كذلك ، بأنَّ أفغانستان مقبرة للغزاة !

ونشرت وكالة رويترز تقريرا لما جرى في أفغانستان تحت عنوان الحصاد المر، لحرب الناتو في أفغانستان ، وملخصه أنَّ ما جرى ، كان انهياراً تاماً للقوة والهيمنة الأمريكية ، فباتت مدار سخرية في كل دول العالم !

المأساة الأفغانية ، فضيحة أمريكية من العيار الثقيل ، ماثلة بصورة أساسية في الجيش الأفغاني ، الذي خضع لتدريب أمريكي لنحو 20 عاماً، وأنفقت واشنطن المليارات لإعداده وتجهيزه، ثمَّ يتهاوى بين عشيةٍ وضحاها !

ما جرى أعاد بالذاكرة إلى مشهد سقوط سايغون الفيتنامية عام 1975 وما صاحب ذلك من مشاهد خوف مُرعبة ، بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من كابل ، ومن هذه المشاهد :

❖ مشهد طائرة الشحن الأمريكية وهي تحمل مئات الأفغانيين مسجلة رقماً قياسيا بعدد ركاب بلغ 640 راكباً في حين أنَّها مخصصة لـ 150 مظلياً فقط ، بما يعكس فوضى وتخبط أمريكا المُرافق لانسحابها المُذل .

❖ مشهد الأفغان ، وهم فوق جناح طائرة أمريكية أثناء إقلاعها ، يحبس الأنفاس ، ويُجسد كذلك ، التخبط والفوضى في آليات الانسحاب الأمريكي !

ما جرى في أفغانستان أمرٌ صادم وغير متوقع ، فقد سقط نظام أشرف غني في بضعة أيام ، وسيطرت طالبان ، الأقل تسليحاً ، على البلاد بسرعة الصاروخ ، والمُفجع أنَّ الحليف الأمريكي لم يتدخل لإنقاذ حليفه، بل تركه في مواجهة عدوٍ شرس ، وإلى نهايته المحتومة !

أمريكا لم تتعلم ، من أخطاء الماضي ، وخاصة تجربة فيتنام المريرة ، بل استمرت في التخبط الاستراتيجي ، والسياسي ، يقودها إلى ذلك الغرور والغباء الذي لازم كل سياساتها ، وكما كانت حرب السويس ، والعدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بداية غروب شمس الإمبراطورية البريطانية ، يمكن اعتبار أفغانستان بدايةً لغروب الشمس الأمريكية .

تكبدت أمريكا وحلفائها ، خسائر بشرية ومالية فادحة ، في أفغانستان ، منها : أكثر من 100 مليار دولار ، و 3500 قتيل ، منهم 2400 أمريكي ، وآلاف الجرحى ، وفي خلال 20 سنة ، ومع كل ذلك خرجت بخفي حنين ، نتيجة لسوء التقدير ، وللحسابات الخاطئة ، وفوضى سياساتها الخارجية .

انتهت اللعبة الأمريكية في أفغانستان بخسارةٍ مُدوية صارت حديث الساعة في كل دول العالم ، حتى داخل الإدارة الأمريكية ، التي دخلت في عراك داخلي ، وكلٌ يقذف مسؤولية الخسارة على الآخر!

وماذا بعد ؟

ما جرى في أفغانستان يؤكد أهمية بناء الدولة بمشاركة كل الفعاليات السياسية ، وعدم الاستقواء بدولة أجنبية لهيمنة فصيل سياسي ما ، على الحكم دون سواه !

ما جرى كشف زيف شعارات الغرب و أمريكا حول التنمية وحقوق الإنسان، وأنَّ شعارهم تحقيق مصالحهم فقط ولو على أشلاء الشعوب المخدوعة بهم !

خلاصة القول ما جرى نتيجة حتمية للقرار المُستعجل وغير المدروس بالانسحاب الأمريكي من أفغانستان قبل التوافق على إنجاز السلام بين كل الأطراف الأفغانية المُتصارعة ، ولتظل المصالح الأمريكية الضيقة فوق كل الاعتبارات !

متى نستوعب الخذلان الأمريكي !

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416305