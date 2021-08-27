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السعودية.. غرامة بنصف مليون ريال لتاجر ومعلن في “سناب شات”

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 27 أغسطس 2021 - 5:26 مساءً
السعودية.. غرامة بنصف مليون ريال لتاجر ومعلن في “سناب شات”

كل الوطن – الرياض: فرضت وزارة التجارة السعودية غرامة بنصف مليون ريال على مخالفين لنظام التجارة الإلكترونية بعد نشرهما إعلانات على “سناب شات” تضمنت خداعا وتضليلا.

وأعلنت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” اسمي المغرّمين وقالت إنهما نشرا إعلانات عبر “سناب شات” عن منتج القهوة “تضمنت تضليلا وخداعا للمستهلكين”، وقررت تغريمهما بـ500 ألف ريال.

“التجارة” تنشر قرارًا بحق مخالفين لنظام التجارة الإلكترونية لنشرهما إعلانات على “سناب شات” عن منتج القهوة تضمنت تضليلاً وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهما بـ 500 ألف ريال.

— وزارة التجارة (@MCgovSA) August 26, 2021
وفرضت الوزارة على المعلن أحمد السيف غرامة بمقدار 200 ألف ريال، وإيقافه عن مزاولة الإعلان التجاري الإلكتروني لمدة شهرين.

كما فرضت على التاجر غرامة بـ300 ألف ريال، وإيقافه عن مزاولة التجارة الإلكترونية لمدة شهرين.

وذكرت الوزارة في موقعها الإلكتروني أن ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني تنص على ضرورة تصريح المعلن بتقديمه “مادة إعلانية” وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة.

وأضافت أنه ينبغي “عدم تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، ويمنع كذلك الإعلان عن أي علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة (التاجر) حق استعمالها”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416307

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