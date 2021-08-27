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أثارت جدلا كبيرا.. سلطات العراق تكشف تفاصيل جريمة قتل فتاة في الشارع ببغداد

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 دقيقةآخر تحديث : الجمعة 27 أغسطس 2021 - 5:32 مساءً
أثارت جدلا كبيرا.. سلطات العراق تكشف تفاصيل جريمة قتل فتاة في الشارع ببغداد

كل الوطن – وكالات: كشف اللواء سعد معن، مدير علاقات وإعلام وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، تفاصيل جريمة قتل فتاة في بغداد، أثارت جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال في بيان صحفي: “منذ اللحظة الأولى شكل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل إلى منفذي جريمة قتل فتاة”.

وأضاف، أن “الجريمة نفذت من قبل ثلاثة أشخاص بآلة حادة (سكين)”.

وأشار معن، إلى أن “المعلومات الأولية لا تشير إلى أي اعتداء جنسي على الفتاة، لأن الجريمة نفذت في الشارع وبانتظار تقرير الطب العدلي”.

وتداول النشطاء في العراق خلال الساعات الماضية صورة لفتاة تدعى نور عبد الصاحب، تعمل في أحد المطاعم بمنطقة الجادرية الراقية ببغداد، وتحدثوا عن تعرضها للاغتصاب والقتل.

من جهته قال عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان علي البياتي في تغريدة على تويتر، إن “كانت العاصمة والجادرية التي من المفترض أنها محصنة، تشهد هكذا جرائم، فماذ عن الأحياء البعيدة والمحافظات الأخرى”.

وأضاف، أن “ضعف سلطة إنفاذ القانون، وانتشار المخدرات أسباب رئيسية لهكذا جرائم، وأطالب بمحاكمة قتلة نور الهدى عبد الصاحب بسرعة ومعاقبتهم بأقصى العقوبات”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416309

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