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أساءت لرجل أمن واتهمته بالتحرش.. شرطة الرياض تقبض على نجمة تواصل اجتماعي (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
فيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الجمعة 27 أغسطس 2021 - 5:36 مساءً
أساءت لرجل أمن واتهمته بالتحرش.. شرطة الرياض تقبض على نجمة تواصل اجتماعي (فيديو)

كل الوطن – الرياض: ألقت شرطة الرياض القبض على نجمة مواقع التواصل الاجتماعي مشاعل القحطاني بعد تداول فيديو لها وهي تقود دراجة هوائية وتهاجم رجل شرطة.

ونشرت القحطاني عبر تطبيق “سناب شات” مقطع فيديو صورته بنفسها وهي تقود دراجة هوائية وتطاردها سيارة شرطة في شارع بالرياض.

وكان أفراد من شرطة الرياض طلبوا منها ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وهاجمت مشاعل القحطاني رجل الأمن بألفاظ نابية كما ادعت أنه تحرش بها، حيث ظلت تهاجمه وتتوعده بمحضر تحرش بحقه مما أثار موجة غضب ضدها.

وقال المتحدث الإعلامي للشرطة الرائد خالد الكريديس: “في إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لامرأة تتلفظ على رجل أمن بألفاظ مسيئة في محاولة لمنعه عن مخالفتها أثناء تأديته مهامه في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، تم إلقاء القبض عليها وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقها وإحالتها إلى النيابة العامة”.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416312

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