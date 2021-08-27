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أحمد العنزي يعلن انفصاله عن زوجته الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 27 أغسطس 2021 - 10:31 مساءً
أحمد العنزي يعلن انفصاله عن زوجته الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري

كل الوطن – وكالات: أعلن نجم مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي ​أحمد العنزي ​طلاقه من زوجته الفاشنيستا سارة الكندري، عقب زواج دام عدة سنوات.

ونشر العنزي عبر خاصية “الأستوري” في حسابه على موقع “إنستغرام” منشورا، أكد فيه انفصاله عن زوجته سارة، موضحا الأسباب التي أوصلت علاقتهم إلى ذلك الطريق.

وقال العنزي: “لحظة الطلاق هي من أصعب اللحظات التي تجمع العديد من المشاعر، وتكون لحظة انطلاق وتحرر ولحظة كسر وألم في نفس الوقت”.

وأضاف: “لأنه في تلك اللحظة يكون هناك إحساس لدى الطرفين بفشل الحياة الزوجية والاجتماعية والمكر والخديعة من الطرف الآخر أي شريك الحياة، وبها ينكسر الرباط المقدس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن”.

ولم يصدر أي تعليق من الفاشنيستا سارة الكندري، حول الأمر حتى الآن، بينما واصل الاثنان متابعة بعضهما عبر موقع “انستغرام”.

وعُرف العنزي وزوجته السابقة سارة الكندري بإثارتهما الدائمة للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب المحتوى الذي يقدمانه والصور والفيديوهات التي يتم وصفها “بالجريئة وغير أخلاقية”، التي تعرضا بسببها لهجوم وصل في بعض الأحيان لرفع قضايا ضدهما وسجنهما.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416328

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