الوليد بن طلال يشيد بمدينة نيوم السعودية

كل الوطن – وكالات: أشاد الأمير الوليد بن طلال بمشروع “نيوم” العملاق الذي لا يزال قيد التطوير في شمال غربي المملكة.

ونشر الوليد بن طلال مقطع فيديو على حسابه في “تويتر” يظهر فيه وهو يمارس رياضات مختلفة كالجري وركوب الخيل وكرة القدم ورمي السهام والكريكيت وغيرها في عدة دول، ثم في مدينة نيوم في السعودية.

مارست السياحة والرياضة

I experienced tourism & sports

🥾🛼🏓🤿🏐⚽️🎱🎾🎳🔫🏹

🤾🏼‍♂️🏃🏽‍♂️🚶🏽⛷🤽🏼‍♂️🏊⛹🏽🏌🏼‍♂️🚴🏼🏇🏼🐪

في ١٥٣ دولة بـ ٦ قارات

In 153 countries in 6 continents

🌍🌎🌏🌍🌎🌏

ولكن #نيوم كانت اجملها

But #NEOM was by far the best

🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/031TyoSCnP

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 27, 2021