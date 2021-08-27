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الوليد بن طلال يشيد بمدينة نيوم السعودية

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الجمعة 27 أغسطس 2021 - 10:43 مساءً
الوليد بن طلال يشيد بمدينة نيوم السعودية

كل الوطن – وكالات: أشاد الأمير الوليد بن طلال بمشروع “نيوم” العملاق الذي لا يزال قيد التطوير في شمال غربي المملكة.

ونشر الوليد بن طلال مقطع فيديو على حسابه في “تويتر” يظهر فيه وهو يمارس رياضات مختلفة كالجري وركوب الخيل وكرة القدم ورمي السهام والكريكيت وغيرها في عدة دول، ثم في مدينة نيوم في السعودية.

وعلق على الفيديو بالقول: “مارست أنواعا مختلفة من الرياضات في 153 دولة في 6 قارات، لكن نيوم كانت أجملها”.

ويعد مشروع “نيوم” المستقبلي والسياحي أحد المشاريع العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والهادفة إلى تنويع موارد المملكة المعتمدة بشكل كبير على الصادرات النفطية.

ويشرف على المشروع “صندوق الاستثمارات العامة” الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويشكل حلقة جديدة من سلسلة المشاريع المستقبلية التي أُعلنت في المملكة خلال السنوات الأخيرة ضمن “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد المرتهن للنفط.

وسيتم دعم مشروع “نيوم” بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416332

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