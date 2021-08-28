تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنبن راشد في لقائه مع أمير قطر على هامش “مؤتمر بغداد”: الأمير تميم شقيق وصديقكل الوطنأول رد من محمد رمضان على سحب الدكتوراه الفخرية منهكل الوطنكلمات قادة الدول المشاركين في مؤتمر قمة بغداد (فيديو)كل الوطنالقادة والوفود المشاركة في قمة بغداد تتوافد تباعا إلى العاصمة العراقيةكل الوطنحيلة بسيطة تساعدك على التحقق مما إذا اخترق أحد بياناتككل الوطندراسة تكشف عن ارتباط خطير بين البيئة المحيطة والأمراض النفسيةكل الوطنعلامات على وجه الإنسان تنذر بحدوث وشيك للسكتة الدماغيةكل الوطنالتحالف العربي يدمر مسيرة حوثية جنوب غربي السعوديةكل الوطنولي عهد بن سلمان يجري اتصالا هاتفيا برئيس وزراء إثيوبياكل الوطنتحرك دبلوماسي سعودي لإعادة المياه إلى مجاريها بين الجزائر والمغرب

حيلة بسيطة تساعدك على التحقق مما إذا اخترق أحد بياناتك

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحرير28 أغسطس 2021آخر تحديث : السبت 28 أغسطس 2021 - 12:52 مساءً
حيلة بسيطة تساعدك على التحقق مما إذا اخترق أحد بياناتك

كل الوطن – وكالات: إذا كنت تعتقد أن بريدك الإلكتروني أو رقم هاتفك مستهدف من قبل المتسللين، فهناك موقع ويب يمكنه مساعدتك في اكتشاف ذلك.

ويتيح لك برنامج Have I Been Pwned كتابة عنوان البريد الإلكتروني أو الرقم الذي تقلق بشأنه وسيخبرك ما إذا كنت وقعت ضحية اختراق للبيانات.

كيفية استخدام Have I been Pwned

كل ما عليك القيام به هو زيارة هذا الموقع وكتابة كلمة المرور الخاصة بك لمعرفة ما إذا كان وقع إصدارها في إحدى خروقات البيانات العديدة في السنوات الأخيرة.

وإذا تم تسريب كلمة المرور الخاصة بك، فأنت بحاجة إلى التأكد من عدم استخدامها مرة أخرى.

وسيتم إخبارك بعدد الانتهاكات التي تورطت فيها معلوماتك وبعض المعلومات حول تلك الانتهاكات.

ويوضح الموقع: “الخرق” هو ​​حادث يتم فيه الكشف عن البيانات للجمهور عن غير قصد. ويساعدك استخدام باسورد1 ( 1Password )، وهو برنامج لحفظ كلمات المرور، على التأكد من أن جميع كلمات المرور الخاصة بك قوية وفريدة من نوعها بحيث لا يؤدي خرق إحدى الخدمات إلى تعريض خدماتك الأخرى للخطر”.

ويُنصح بتغيير كلمات المرور الخاصة بك في حال التعرض للاختراق، ويُنصح أيضا بتمكين المصادقة الثنائية.

ويمكن التسجيل في Have I been Pawned، للحصول على إشعارات حول أي انتهاكات أخرى.

ويشار إلى أنه تم تأسيس الموقع من قبل خبير الأمن الرقمي تروي هانت.

المصدر: ذي صن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416353

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.