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بن راشد في لقائه مع أمير قطر على هامش “مؤتمر بغداد”: الأمير تميم شقيق وصديق

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : السبت 28 أغسطس 2021 - 6:15 مساءً
بن راشد في لقائه مع أمير قطر على هامش “مؤتمر بغداد”: الأمير تميم شقيق وصديق

كل الوطن – وكالات: شدد حاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع محمد بن راشد، خلال لقائه أمير قطر تميم بن حمد اليوم السبت على هامش ” مؤتمر بغداد”، على أن مصير الخليج واحد.

ونشر بن راشد عبر صفحته على “تويتر” صورا للقاء، وكتب: “أثناء لقائي مع أخي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله. الأمير تميم شقيق وصديق. والشعب القطري قرابة وصهر . والمصير الخليجي واحد.. كان وسيبقى.. حفظ الله شعوبنا وأدام أمنها واستقرارها ورخائها”.

وانطلقت أعمال مؤتمر بغداد اليوم السبت في العاصمة العراقية، بحضور إقليمي وعالمي.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416431

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