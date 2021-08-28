بيان قطري حول قمة تميم – السيسي في بغداد

كل الوطن – وكالات: بحث أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الملحة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمير تميم والسيسي خلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، “استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وجاء هذا اللقاء بعد أيام من تسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة لدى القاهرة سالم مبارك آل شافي.

المصدر: قنا

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416436