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الكويت.. إحالة مؤذن للتحقيق رفع الأذان وهو يرتدي “الشورت” (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-08-28T23:36:23+03:00
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : السبت 28 أغسطس 2021 - 11:36 مساءً
الكويت.. إحالة مؤذن للتحقيق رفع الأذان وهو يرتدي “الشورت” (فيديو)

كل الوطن – الرياض: قررت وزارة الأوقاف الكويتية إيقاف مؤذن مسجد عبد الله بن جعفر بمنطقة الرحاب لرفعه الأذان وهو يرتدي “الشورت”، وأحالته للتحقيق.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد مرتادي المسجد، المؤذن وهو يرفع الأذان وكان يرتدي “تي شيرت” أبيض بالإضافة إلى “الشورت” الأمر الذي أثار الجدل في الكويت.

المصدر: “المجلس” الكويتية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416442

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