تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطناليمن.. الإعدام تعزيرا لـ11 مدانا بينهم امرأتان من خلية “عمار عفاش”كل الوطنوفد سعودي رفيع المستوى في زيارة إلى سلطنة عمانكل الوطنالرئاسة المصرية: السيسي وأمير قطر اتفقا على أهمية العمل على استئناف التعاونكل الوطنبيان قطري حول قمة تميم – السيسي في بغدادكل الوطنممثلة كويتية معروفة تكشف جوانب من معاناتها مع مرض السرطانكل الوطنبن راشد في لقائه مع أمير قطر على هامش “مؤتمر بغداد”: الأمير تميم شقيق وصديقكل الوطنأول رد من محمد رمضان على سحب الدكتوراه الفخرية منهكل الوطنكلمات قادة الدول المشاركين في مؤتمر قمة بغداد (فيديو)كل الوطنالقادة والوفود المشاركة في قمة بغداد تتوافد تباعا إلى العاصمة العراقيةكل الوطنحيلة بسيطة تساعدك على التحقق مما إذا اخترق أحد بياناتك

البرازيل.. شاحن هاتف يصعق طفلة وينهي حياتها

كل الوطن - فريق التحرير
2021-08-29T10:39:30+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : الأحد 29 أغسطس 2021 - 10:39 صباحًا
البرازيل.. شاحن هاتف يصعق طفلة وينهي حياتها

كل الوطن – وكالات: صعق شاحن هاتف طفلة برازيلية عمرها عامان وأنهى حياتها حيث لم تفلح محاولات إسعافها في المستشفى.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إن عائلة فقدت طفلتها الصغيرة التي تبلغ من العمر عامين بعد أن أصيبت بصدمة كهربائية من شاحن هاتف محمول.

ونقلت الطفلة سارة ألفيس دي ألبوكيرك من بلدية إيري في ولاية سيارا شمال شرق البرازيل، إلى المستشفى وهي لا تزال على قيد الحياة ولكن على الرغم من محاولة الأطباء اليائسة لإنقاذها فقد توفيت خلال ساعات قليلة من دخولها المستشفى.

ولم يعرف بعد نوع الهاتف أو ما إذا كان شاحنا من علامة تجارية معترف بها.

وسجلت البرازيل 355 حالة وفاة بسبب الصدمات الكهربائية العام الماضي.

المصدر: صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416449

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.