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وفد سعودي رفيع المستوى في زيارة إلى سلطنة عمان

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 29 أغسطس 2021 - 10:43 صباحًا
وفد سعودي رفيع المستوى في زيارة إلى سلطنة عمان

كل الوطن – الرياض: يزور وفد سعودي، اليوم الأحد، سلطنة عمان، بهدف ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

ويترأس الوفد، وزير الاستثمار، خالد بن عبدالعزيز الفالح، حيث يشارك معه عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد كبير من القياديين في القطاع الخاص، والشركات الريادية، وكبار رجال الأعمال السعوديين.

وأعرب خالد الفالح عن بالغ سعادته بزيارة سلطنة عمان، لافتا إلى أن “الزيارة تأتي في إطار حرص العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، محمد بن سلمان، وأخيهما جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، على تعميق أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، وتحقيق كل ما فيه ازدهار وتقدم الشعبين”.

وأِشار الوزير الاستثمار السعودي إلى أن “المملكة من خلال رؤية 2030، وسلطنة عمان من خلال رؤية 2040، ومن خلال موقعهما الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تمتلكانها، تمهدان إلى التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وتتيحان فرصا استثمارية نوعية للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية”، موضحا أن “الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها المملكة والسلطنة عززت توفير بيئة أعمال جاذبة في كلا البلدين، كما عززت قدرتهما على المنافسة بين دول العالم”.

وسيجري وزير الاستثمار أثناء الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين العمانيين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى انعقاد المنتدى الاستثماري العماني السعودي، واجتماع مجلس الأعمال السعودي العماني، ولقاءات بين الشركات الكبرى ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين، وتتخللها كذلك جولة بأهم المناطق الاقتصادية في سلطنة عمان.

تجر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، بلغ 10 مليارات ريال سعودي في عام 2020، بحسب صحيفة “سبق”.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416453

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