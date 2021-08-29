تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنحدث في الصين.. تفجير حي كامل من 15 ناطحة سحاب دفعة واحدةكل الوطناليمن.. الإعدام تعزيرا لـ11 مدانا بينهم امرأتان من خلية “عمار عفاش”كل الوطنوفد سعودي رفيع المستوى في زيارة إلى سلطنة عمانكل الوطنالرئاسة المصرية: السيسي وأمير قطر اتفقا على أهمية العمل على استئناف التعاونكل الوطنبيان قطري حول قمة تميم – السيسي في بغدادكل الوطنممثلة كويتية معروفة تكشف جوانب من معاناتها مع مرض السرطانكل الوطنبن راشد في لقائه مع أمير قطر على هامش “مؤتمر بغداد”: الأمير تميم شقيق وصديقكل الوطنأول رد من محمد رمضان على سحب الدكتوراه الفخرية منهكل الوطنكلمات قادة الدول المشاركين في مؤتمر قمة بغداد (فيديو)كل الوطنالقادة والوفود المشاركة في قمة بغداد تتوافد تباعا إلى العاصمة العراقية

أب مصري يتسبب بانتحار ابنه الذي كتب وصيته قبل أن يلقي بنفسه في النيل (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-08-29T16:55:48+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الأحد 29 أغسطس 2021 - 4:55 مساءً
أب مصري يتسبب بانتحار ابنه الذي كتب وصيته قبل أن يلقي بنفسه في النيل (صور)

كل الوطن – وكالات: انتشلت السلطات المصرية جثة شاب انتحر قبل يومين بإلقاء نفسه في النيل بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط شمالي البلاد.
وترك الشاب رسالة على الشاطئ قبل انتحاره دون بها اسمه وعنوانه، كما نشر تدوينة على “فيسبوك” كاشفا فيها تفاصيل مؤلمة.

وتبين من الرسالة أن الشاب يدعى إبراهيم شريف الباز ويبلغ من العمر 18 عاما.

وبإجراء التحريات تبين أن خلافات بينه وبين والده دفعته لاتخاذ قراره بالانتحار.

وطالب في منشوره الأخير على “فيسبوك” الآباء بـ”معاملة أبنائهم معاملة حسنة”، متهما والده بالتسبب في وفاته ودفعه إلى الموت منتحرا، كما طالب أعمامه برعاية والدته وأشقائه.

واستدعت النيابة العامة الأب لسماع أقواله والتحقيق بالحادث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416475

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.