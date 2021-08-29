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“رويترز”: الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في كابل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 29 أغسطس 2021 - 5:02 مساءً
“رويترز”: الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في كابل

كل الوطن – وكالات: على خلفية سماع دوي انفجار قوي في العاصمة الأفغانية كابل، أكد مسؤولان أمريكيان لوكالة “رويترز” أن الولايات المتحدة نفذت ضربة عسكرية في المدينة.

وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما إن الهجوم استهدف مشتبهين فيهم بأنهم عناصر لجماعة “ولاية خراسان” التابعة لتنظيم “داعش”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دوي انفجار قوي قرب مطار حامد كرزاي الدولي في كابل اليوم يرجح أنه نجم عن هجوم صاروخي.

وأكدت تقارير صحفية محلية أن قنبلة صاروخية أصابت منزلا سكنيا في المنطقة الأمنية الـ11 من كابل، ما أسفر عن سقوط قتيلين وثلاثة جرحى، بينهم نساء أطفال.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه القنبلة أطلقت من قبل العسكريين الأمريكيين.

المصدر: “رويترز” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416478

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