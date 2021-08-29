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رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن عن خليفة كاريلي

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 دقيقةآخر تحديث : الأحد 29 أغسطس 2021 - 6:53 مساءً
رسميا.. اتحاد جدة السعودي يعلن عن خليفة كاريلي

كل الوطن – الرياض: أعلن نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، تعاقده مع المدرب الروماني كوزمين كونترا، ليتولى مهمة القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، خلفا للبرازيلي المقال فابيو كاريلي.

وقال النادي السعودي عبر حسابه في موقع “تويتر”، إنه تعاقد مع المدرب الروماني لقيادة الفريق لموسم رياضي واحد.

ويملك كونترا خبرة كبيرة في مجال التدريب، حيث سبق له الإشراف على عدة أندية أبرزها خيتافي الإسباني، وغوانزو الصيني، ودينامو بوخارست الروماني، كما تولى تدريب منتخب رومانيا في الفترة بين 2017 و2019.

وعلى مستوى اللعب، فإنه لعب لعدة أندية أوروبية كبيرة، أبرزها أتلتيكو مدريد الإسباني، وميلان الإيطالي، كما مثل منتخب رومانيا في 73 مباراة دولية.

وكانت إدارة الاتحاد السعودي، أقالت البرازيلي فابيو كاريلي، عقب خسارة الفريق أمام الرجاء المغربي، بركلات الترجيح 3-4، في نهائي البطولة العربية قبل أسبوع.

المصدر: موقع اتحاد جدة

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416485

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