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السعودية: إحالة 4 أشخاص زوروا شهادات PCR للتحقيق

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 42 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 30 أغسطس 2021 - 12:33 صباحًا
السعودية: إحالة 4 أشخاص زوروا شهادات PCR للتحقيق

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية ضبط 3 مقيمين ومقيمة في الرياض أقدموا على تزوير تقارير طبية تشمل فحوصات فيروس كورونا PCR، مؤكدة إحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات بحقهم.

السعودية: إحالة 4 أشخاص زوروا شهادات PCR للتحقيقكورونا.. السعودية تخصص عقوبات للتجمعات العمالية المخالفة تصل غرامتها إلى 100 ألف ريال والسجن
وكشفت “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” في وقت سابق عن ضبط أشخاص تورطوا بتزوير بيانات الأفراد المرتبطة بفيروس كورونا، وتعديل الحالة الصحية إلى “مصاب – غير محصن – محصن جرعة أولى – محصن”، والرفع بالبيانات بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية، مشيرة إلى إحالة المتهمين للقضاء لإيقاع العقوبات في حقهم.

وشددت على مضيها بحزم في تطبيق ما يقضي به النظام في حق المتجاوزين، لما لهذه الأفعال من آثار سلبية بالغة على الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة هذا الوباء.

المصدر: “الشرق الأوسط”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416488

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