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الكويت.. توضيحات حول ظهور مؤذن رفع الأذان “بالشورت”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : الإثنين 30 أغسطس 2021 - 7:47 مساءً
الكويت.. توضيحات حول ظهور مؤذن رفع الأذان “بالشورت”

كل الوطن – وكالات: قالت نقابة “الأئمة وخطباء المساجد” الكويتية إن الوقت تدارك المؤذن الذي ظهر في فيديو وهو يرفع أذان المغرب مرتديا “الشورت”، كما ظهر في فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة “الراي” عن رئيس نقابة الأئمة والخطباء محمد الفوزان أن المؤذن اعترف بخطئه في اللباس، وأوضح أنه “كان متطوعا لتنظيف مكتبة المسجد وأدركه وقت الأذان فقام برفعه قبل استبدال ملابس التنظيف بالملابس المعتادة مما شكل استياء عند بعض المصلين الذين تداولوا مقطع الفيديو”.

وقال الفوزان إن الوزارة “انتهت إلى توجيه التنبيه للمؤذن محل الشكوى والتعهد بعدم تكرار الفعل” مع التأكيد على الالتزام بميثاق المسجد.

وكانت الوزارة أوقفت المؤذن واستدعته للتحقيق بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له وهو يؤدي أذان المغرب مرتديا الشورت.

وذكرت الصحيفة أن المؤذن الموقوف لم تسجل في حقه أي مخالفة أو عقوبة إدارية، طوال سنوات عمله الثلاثين.

المصدر: صحيفة “الراي”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416500

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