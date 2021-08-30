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سفارة الرياض في واشنطن تحذر السعوديين من إعصار “إيدا”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الإثنين 30 أغسطس 2021 - 11:19 مساءً
سفارة الرياض في واشنطن تحذر السعوديين من إعصار “إيدا”

كل الوطن ـ الرياض: دعت السفارة السعودية في الولايات المتحدة المواطنين السعوديين إلى أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار “إيدا” هذا الأسبوع من ولايات لويزيانا وميسيسيبي والاباما وتينيسي.

سفارة الرياض في واشنطن تحذر السعوديين من إعصار أقوى إعصار منذ 150 عاما يقترب من لويزيانا الأمريكية
وأشارت إلى “ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك”.

وشددت على أنه “في حالة الطوارئ في ولايات لويزيانا وميسيسيبي يرجى الاتصال على أرقام طوارئ القنصلية في هيوستن، أما في ألاباما وتينيسي على أرقام طوارئ السفارة”.

وأفادت هيئة رصد موارد الإنترنت الأمريكية، بأن أكثر من نصف مليون عميل لشركات الطاقة تركوا بدون كهرباء في ولاية لويزيانا الأمريكية الجنوبية، التي ضربها إعصار “إيدا”.

ووفقا لأحدث البيانات انقطع التيار الكهربائي عن 504149 مستهلكا، ما يشكل أحد المؤشرات الأولى للحكم على عواقب الكارثة الطبيعية.

وتم تصنيف إعصار “إيدا” في المرتبة الرابعة من أصل خمس، كواحد من الأقوى في تاريخ البلاد.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416512

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