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السعودية.. فيديو لامرأة تقتحم مسرحا لأداء رقصة العرضة يثير الجدل

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الإثنين 30 أغسطس 2021 - 11:29 مساءً
السعودية.. فيديو لامرأة تقتحم مسرحا لأداء رقصة العرضة يثير الجدل

كل الوطن – الرياض: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر مشاركة إحدى النساء في أداء رقصة العرضة الجنوبية الشهيرة، بالحفل الختامي لمهرجان خيرات الباحة، وإنزالها فورا.

وأثار مقطع الفيديو الجدل لدى رواد مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أنها تخالف النظام، وقال: على مسرح مهرجان الباحة..فتاة تصرفت بطريقة تخالف النظام و الذوق العام .. تم طردها”، إذ يظهر مقطع الفيديو سيدة قد اقتحمت مسرح “خيرات الباحة” أثناء أداء العرضة، وطلبت من أحد الراقصين السيف، إلا أنه رفض، ليتوجه إليها قائد الفرقة، ويطلب منها النزول من المسرح، فاستجابت منه، وغادرت.

وعلق أحدهم الآخر قائلا: “طرد فتاة حاولت المشاركة في العرضة الجنوبية ضمن فعاليات مهرجان الباحة..بيض الله وجهه..هالأشكال يحسبون الانفتاح خلاص انفلات..!!

ولفت آخر إلى أن هذه السيدة هي “سائحة أجنبية، وتحتاج أحد يشرح لها انه ممنوع المشاركة العشوائية”.

هذا ونقلت صحيفة “سبق” عن رئيس لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى، بدر بن هلال الزهراني، قوله إن “المشاركات كانت ممنوعة منعا باتا على الجميع في هذا الحفل، وإن العدد محصور بأشخاص مصرح لهم من وزارة الصحة وهيئة الترفيه، وبأعداد محددة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الجسدي، ولا يُسمح بمشاركة أي شخص إلا في حال خروج أحد أعضاء الفرقة، واستبداله بشخص آخر”، مشيرا إلى أن “السيدة دخلت دون إذن مسبق، واستغلت غفلة حراس الأمن، وفوجئنا بها على المسرح، وتم التعامل معها وإنزالها فورًا في ثوانٍ معدودة”.

المصدر: “سبق”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416515

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