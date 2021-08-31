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مصر.. غرق ضابط خلال البحث عن جثة مجهولة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-08-31T16:53:24+03:00
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 دقيقةآخر تحديث : الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 4:53 مساءً
مصر.. غرق ضابط خلال البحث عن جثة مجهولة

كل الوطن – وكالات: لقي أمين شرطة من قوات الإنقاذ النهرى بالقناطر الخيرية في القليوبية بمصر مصرعه غرقا خلال البحث عن جثة مجهولة في مياه الترعة الباسوسية بالقناطر الخيرية.

وغاص الضابط مع أفراد وحدة الإنقاذ لانتشال الجثة فتعرض للغرق دون وجود شبهة جنائية في الحادث بينما نجحت الجهود الأمنية في انتشال جثة أمين الشرطة والجثة المجهولة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة أمين الشرطة.

وقررت النيابة نقل الجثة المجهولة الثانية لمستشفى بنها التعليمي، وندب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وقسم الأدلة الجنائية لرفع بصمات الجثة وإجراء التصوير للجثة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية للتوصل لهوية الجثة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتحديد ملابساتها وظروفها.

وتبين أنه خلال عمليات البحث عن الجثة الأولى من قبل رجال الإنقاذ النهري وأثناء قيام أمين شرطة “أحمد.س” من قوة الوحدة بالغطس للبحث عن غريق تعرض للغرق.

وبسؤال شقيقه أفاد أنه لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة وأن شقيقه غرق أثناء عمله والبحث عن الجثة الغارقة وقررت النيابة تسليم الجثة لذويها.

المصدر: صدى البلد

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416521

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