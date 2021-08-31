التحالف العربي: تضرر طائرة مدنية في هجوم للحوثيين على مطار أبها (صور)

كل الوطن – الرياض: أعلن التحالف العربي اليوم الثلاثاء عن تضرر طائرة مدنية من طراز “إيرباص إيه 320” في هجوم نفذته ميليشيا الحوثي الارهابية على مطار أبها الدولي.

وقال التحالف إن “قيادة القوات أمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في تنفيذ الإجراءات لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم والوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

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قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”: إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء عند الساعة 09:06 من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة).#واس_عامhttps://t.co/M4mQ9dsbL3pic.twitter.com/CR61FfE95S — واس العام (@SPAregions) August 31, 2021

وذكر أن “هذه المحاولة العدائية الوحشية هي المحاولة الثانية هذا اليوم لاستهداف مطار أبها الدولي واستهداف المدنيين المسافرين من مختلف الجنسيات بطريقة ممنهجة ومتعمدة، وتؤكد نهج الميليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وكشف أنه نتج عن هذا الهجوم “تضرر إحدى الطائرات المدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار”.

#عاجل

قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”: كما نتج عن ذلك تضرر إحدى الطائرات المدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.#واس_عامhttps://t.co/e7uB1FLg0Hpic.twitter.com/b3h2mQRUAm — واس العام (@SPAregions) August 31, 2021

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416524