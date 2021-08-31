نشطاء سعوديون يحتفلون بعيد ميلاد ولي العهد بصور من طفولته وصباه

بصور ومقاطع فيديو من مختلف أطوار حياته، بما في ذلك طفولته، احتفل عدد كبير من النشطاء السعوديين في مواقع التواصل بعيد ميلاد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الـ 36.

واحتفى نشطاء بعيد ميلاد ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان باستعراض مراحل حياته المختلفة في صور ومقاطع فيديو مشفوعة بعبارات التهنئة، ووصفه أحدهم بأنه “رجل المرحلة ومهندس الرؤية”.

ونشر عدد من المهنئين مقاطع فيديو تذكر بعبارات وتصريحات لافتة لولي العهد ، أحدها تحدث فيه محمد بن سلمان قائلا إنه يحلم يأن يجعل الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، مؤكدا أن هذا الهدف سيتحقق.



وكتب أحد النشطاء تغريدة بالمناسبة قال فيها: “یکمل ولي العهد، اليوم 31 أغسطس 36 عاما، ويعتبر أصغر قائد عمرا وأقوى تأثیرا حسب تصنیف فوربس للشخصيات المؤثرة في العالم، قائد عظیم ملهم صنع المستحيل والكبير في المملكة العربية السعودية، ويعمل بكل جد وعزم واخلاص وحرص لرفعة الوطن والمواطن”.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد نشرت في السابق معلومات تفصيلية للسيرة الذاتية لولي العهد السعودية محمد بن سلمان ورد فيها التالي:

الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود وحاز على الترتيب الثاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية، كما تلقى تعليمه العام في مدارس الرياض وكان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة وخلال فترة تعليمه تلقى العديد من الدورات والبرامج. تقلد الأمير محمد بن سلمان عدة مناصب خلال مشواره المهني الذي امتد إلى عشر سنوات وابتدأه بممارسة العمل الحر وله العديد من المبادرات والنشاطات الخيرية حصل من خلالها على العديد من الجوائز .

قبل البدء في ممارسة مهامه في الخدمة العامة في المملكة العربية السعودية وبعد تخرجه من الجامعة أسس محمد بن سلمان عددا من الشركات التجارية وذلك قبل البدء في العمل الحكومي من خلال عمله كمستشار متفرغ بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. عين مستشارا خاصا للأمير سلمان بن عبد العزيز وانتقل الأمير محمد بن سلمان من إمارة منطقة الرياض وهو في المرتبة الثالثة عشرة وعين مستشارا ومشرفا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد وذلك بعيد تولي الأمير سلمان ولاية العهد حتى صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير بتاريخ 3ـ3ـ2013. عين مستشارا خاصا للأمير سلمان بن عبدالعزيز وانتقل الأمير محمد بن سلمان من إمارة منطقة الرياض وهو في المرتبة الثالثة عشرة وعين مستشاراً ومشرفا على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد وذلك بعيد تولي الأمير سلمان ولاية العهد حتى صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لديوان ولي العهد ومستشارا خاصاً له بمرتبة وزير بتاريخ 3ـ3ـ2013. صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان مشرفاً عاماً على مكتب وزير الدفاع بالإضافة إلى عمله وذلك بتاريخ 13ـ7ـ2013 . وفي تاريخ 25ـ4ـ2014 صدر أمر ملكي بتعيينه وزيراً للدولة عضواً بمجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وفي تاريخ 18ـ9ـ2014 صدر قرار تعيينه رئيساً للجنة التنفيذية في دارة الملك عبد العزيز . صدر أمر ملكي بتعيينه وزيرا للدفاع إضافة إلى عمله بتاريخ 23ـ1ـ2015 وصدر أمر ملكي بتعيينه رئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير بالإضافة إلى عمله بتاريخ 23ـ1ـ2015.

المصدر: تويتر + واسبصور

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416527