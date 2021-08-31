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السعودية.. وزارة التعليم تمنع استخدام الهاتف الجوال نهائيا داخل المدارس

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحرير31 أغسطس 2021آخر تحديث : الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 6:03 مساءً
السعودية.. وزارة التعليم تمنع استخدام الهاتف الجوال نهائيا داخل المدارس

كل الوطن – وكالات: صدرت وزارة التعليم في السعودية قرارا بمنع استخدام الهاتف الذكي نهائيا داخل المدرسة.

وقالت الوزارة في بيان: “إشارة إلى القرار المؤقت بالسماح للطلبة بإدخال الهواتف الذكية للمدارس خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي، وما تحقق لهم من تهيئة واستعداد خلال الأيام الماضية أثناء دخولهم لمدارسهم، أصدرت الوزارة قرارا بمنع استخدام الجوال نهائيا داخل المدرسة على أن تلتزم إدارة المدرسة بمتابعة التحديثات للحالة الصحية لمنسوبيها والطلبة يوميا في موقع “توكلنا ويب” في خدمة “نتعلم بحذر”، وأن يقدم الطالب الجديد بالمدرسة أو المنقول إليها أو المتعافي نسخة مطبوعة من الحالة في نظام “توكلنا” أو يرسل نسخة منها إلى إدارة المدرسة”.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة على أن يحفظ لدى إدارة المدرسة.

وأكدت الوزارة أنه يمنع على جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتا كونه مخالفة نظامية، والتقيد بما صدر من النيابة العامة عبر موقعها الرسمي من تعليمات وضوابط تعنى بذلك وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.

وكانت وزارة التعليم قد قررت السماح للطلبة بإدخال الهواتف الذكية للمدارس خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي كإجراء مؤقت لتحقيق التهيئة والاستعداد خلال الأيام الماضية أثناء دخولهم لمدارسهم.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416530

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