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الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير31 أغسطس 2021آخر تحديث : الثلاثاء 31 أغسطس 2021 - 6:11 مساءً
الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما

كل الوطن – وكالات: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء مرسوما بتمديد حالة الطوارئ 30 يوما ضمن الإجراءات لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) إن عباس أصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم الثلاثاء لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وبدأت فلسطين في فرض حالة الطوارئ منذ 5 مارس 2020، مع بدء تفشي فيروس كورونا في أراضي السلطة الفلسطينية ومنذ ذلك الحين يتم تمديدها بشكل شهري.

وسجلت وزارة الصحة الفلسطينية الثلاثاء 5 وفيات و2466 إصابة جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، ليرفع إجمالي المصابين إلى 371 ألفا و582، توفي منها 3948 وتعافى 347 ألفا و103.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416532

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