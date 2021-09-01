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السعودية.. القبض على منتحل شخصية موظف حكومي سرق 163 ألف ريال

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 1:09 صباحًا
السعودية.. القبض على منتحل شخصية موظف حكومي سرق 163 ألف ريال

كل الوطن – الرياض: أعلنت شرطة المنطقة الشرقية في السعودية يوم الثلاثاء القبض على مواطن نفذ عمليتي سرقة منتحلا صفة موظف حكومي، حيث استولى على 163800 ريال من إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية الرائد محمد الدريهم، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها مكنت الجهة المختصة بشرطة الظهران من القبض على سعودي في العقد الخامس من العمر قام بعمليتي سرقة منتحلا صفة موظف حكومي.

وأضاف محمد الدريهم أن منتحل الصفة استولى على مبلغ 163800 ريال من إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد متحدث شرطة المنطقة الشرقية إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416549

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