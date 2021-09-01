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شاهد.. التحالف العربي يدمر منصة الطائرات المسيّرة التي استخدمها الحوثيون لاستهداف مطار أبها

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 2:16 مساءً
شاهد.. التحالف العربي يدمر منصة الطائرات المسيّرة التي استخدمها الحوثيون لاستهداف مطار أبها

كل الوطن – وكالات: نشر التحالف العربي بقيادة السعودية، فيديو يوثق عملية تدمير منصة إطلاق للطائرات المسيرة في صنعاء استخدمتها جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن لاستهداف مطار أبها السعودي.

وقال التحالف في بيان له إن “عملية الاستهداف جاءت بعد مراقبة استخبارية دقيقة لموقع إطلاق الطائرتين المسيرتين اللتين حاولتا استهداف المسافرين المدنيين بمطارالدولي صباح اليوم”.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن “اللقطات التي عرضها التحالف توضح مراقبة موقع منصة الإطلاق المجهزة بطائرة مسيّرة حتى وصول عناصر من المليشيات الحوثيين المسؤولة عن التجهيز والإطلاق، ليتم بعدها استهداف المنصة والطائرة المسيّرة والقضاء على العناصر الحوثية الإرهابية بعد محاولتها نقل الطائرة المفخخة”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416552

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