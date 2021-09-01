إعلامية سعودية مشهورة تعلن تعرضها لـ”الاحتيال” في الإمارات وتستعين بسلطات دبي

كل الوطن – وكالات: أعلنت الإعلامية السعودية، لجين عمران، عن تعرضها لعملية نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص في الإمارات، بسبب إعلان نشرته عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي تفاصيل هذه الواقعة التي تعرضت لها لجين عمران قبل مدة، والتي لم يكن أحد على دراية بها حتى عائلتها ومنهم والداها، أوضحت الإعلامية السعودية عبر خاصية “الستوري” في موقع “سناب شات”، أنها “لجأت إلى الجهات الأمنية في إمارة دبي، لاستعادة حقوقها من قبل هذا الشخص عقب اكتشافها عملية الاحتيال”.

وأشارت إلى أن “بعض الأشخاص يعتقدون عند تعاملهم مع المرأة أنه من السهل الاحتيال عليها، إلا أنهم يتناسون أنهم في دولة قانون”، لافتة إلى أنها وعقب تعرضها لعملية النصب هذه، والتي لم تكشف بشكل دقيق عن تفاصيلها، “لجأت إلى شرطة مركز بر دبي للإبلاغ عما تعرضت له، كما استعانت بالمحامي أحمد المزروعي”.

وكشفت لجين عمران أن “المحتال لم يكن مهتما حتى تم استدعاؤ”ه، حيث أثنت على “جهود رجال الأمن والمحامي المزروعي الذين مكنوها من استرداد حقوقها المالية من هذا الشخص”/ موضحة أنه “وبحسن نية منها، ظلمت نفسها ومتابعيها بسبب الإعلان الذي روجت له عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وتبين لها أن الإعلان خال من المصداقية من قبل الأطراف الأخرى”، معلنة “إخلاء مسؤوليتها من هذا الإعلان وإزالته من حساباتها”.

كما دعت الإعلامية السعودية متابعيها إلى “عدم منح ثقتهم لأي شخص سواء في مجال العمل أو الحياة عموما، والاعتماد فقط على ما هو موثق بمستندات رسمية”،مشيرة إلى أنها “شاركت تجربتها هذه مع المتابعين لتحذيرهم من عمليات النصب والاحتيال التي يلجأ إليها بعض الأشخاص، معتمدين بذلك على الثقة والمعرفة والكلام المعسول”.

يذكر أن لجين عمران بدأت عملها الإعلامي في تلفزيون البحرين، ثم عملت كمقدمة برامج في عدة محطات، وذاع صيتها منذ تقديمها برنامج “صباح الخير يا عرب”.

المصدر: GO2FAN” + RT”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416555