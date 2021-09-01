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الأوقاف الفلسطينية: موافقة السعودية على استقبال عقود شركات الحج والعمرة الفلسطينية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-01T14:29:21+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 2:29 مساءً
الأوقاف الفلسطينية: موافقة السعودية على استقبال عقود شركات الحج والعمرة الفلسطينية

كل الوطن – وكالات: أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فلسطين حسام أبو الرب موافقة السعودية على استقبال عقود شركات الحج والعمرة الفلسطينية والراغبة بالعمل بموسم العمرة للعام الحالي 2021-2022.

وجاء ذلك خلال لقاء أبو الرب القنصل العام للسعودية في عمان فهاد الرشيدي، اليوم الأربعاء، لبحث ترتيبات موسم العمرة للعام الحالي وآلية خروج المعتمرين وفق الإجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة الحج والصحة السعودية.

وأكد أبو الرب على “عمق العلاقات الفلسطينية السعودية والتي تتمثل بالدعم المستمر والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، والقيادة في مختلف المحافل الدولية”.

واستعرض الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في متابعة عمل شركات الحج والعمرة، وحرصها على الالتزام بالأنظمة والتعليمات الجديدة التي تضمن سلامة وصحة المعتمرين.

ووضع أبو الرب القنصل السعودي بصورة “الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء شعبنا من خلال الإجراءات الاحتلالية التي تفرض على المواطنين في تنقلهم، وسفرهم وكذلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المقدسات الاسلامية والمسيحية، ومنع المواطنين من الوصول الى المسجد الاقصى المبارك”.

ومن جهته، أكد القنصل السعودي على عمق العلاقات السعودية الفلسطينية، والاهتمام الذي توفره السفارة لتسهيل أمور المعتمرين في ظل جائحة كورونا، والحرص على تقديم الخدمات المطلوبة، من أجل التيسير عليهم مشيدا بأداء طواقم العمل خلال المواسم الماضية ودور وزارة الأوقاف في إنجاز العمل وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، وفي المواعيد المحددة.

وتطرق خلال اللقاء إلى آلية العمل وفق الإجراءات التي فرضتها وزارة الصحة والحج في المملكة، في ظل انتشار كورونا، واستعداد طواقم العمل على تذليل كافة الصعاب أمام المعتمرين، لضمان سلامتهم.

المصدر: “معا”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416558

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