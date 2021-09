بالفيديو.. “يوتيوبر” أفغانية تنشر رسالة وداع قبل مقتلها خلال فرارها من البلاد

كل الوطن – وكالات: نشرت شبكة CNN قصة نجمة “يوتيوب” أفغانية سجلت رسالة وداع بعد نحو أربعة أيام من سيطرة “طالبان” على البلاد. قبل أن تقضي في هجوم كابل، الخميس الماضي، أثناء محاولها الفرار.

بالفيديو.. وسائل إعلام: قوات المقاومة في بنجشير تؤكد صد هجمات لـ”طالبان” وقتل مئات من عناصرها

وقالت الشبكة الأمريكية أن نجمة صادقي (20 عاما) كانت من بين العديد من الشباب الأفغان الذين استخدموا “يوتيوب” لتحقيق عوائد مادية من أجل إعالة أنفسهم وأسرهم.

"Keep us in your prayers."

Days after recording a goodbye video, 20-year-old YouTube star Najma Sadeqi was killed in a terror attack outside Kabul's international airport. @JomanaCNN reports: https://t.co/Ajicsrq8oOpic.twitter.com/oSrMdBAxGp

— CNN (@CNN) September 1, 2021