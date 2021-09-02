تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنأسيرة فلسطينية على وشك الولادة داخل السجن.. وحياتها في خطر!كل الوطنخبراء تغذية يكشفون الطرق الصحيحة لسلق البيضكل الوطنبالفيديو.. “يوتيوبر” أفغانية تنشر رسالة وداع قبل مقتلها خلال فرارها من البلادكل الوطنبتوجيه من الملك سلمان.. طائرة مساعدات تحمل الأكسجين الطبي تغادر إلى تونسكل الوطن“غوغل” تحظر 8 تطبيقات أندرويد خطيرة والخبراء يدعون المستخدمين إلى حذفها من هواتفهمكل الوطنالأوقاف الفلسطينية: موافقة السعودية على استقبال عقود شركات الحج والعمرة الفلسطينيةكل الوطنشاهد.. التحالف العربي يدمر منصة الطائرات المسيّرة التي استخدمها الحوثيون لاستهداف مطار أبهاكل الوطنالملك سلمان يقر مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس التنسيق السعودي العمانيكل الوطنأمير قطر يُعزّي خادم الحرمين في الأميرة جواهر بنت عبد العزيزكل الوطنسفير البحرين لدى إسرائيل يتسلم مهامه في تل أبيب

خبراء تغذية يكشفون الطرق الصحيحة لسلق البيض

كل الوطن - فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : الخميس 2 سبتمبر 2021 - 1:25 صباحًا
خبراء تغذية يكشفون الطرق الصحيحة لسلق البيض

كل الوطن – وكالات: يقول خبراء التغذية، إن البيض المسلوق من الوجبات اللذيذة والشائعة جدا في مختلف أنحاء العالم، وهو محبوب من جميع الطبقات الاجتماعية وفي مختلف الأعمار.

وهناك عدة طرق لسلق البيض، أكثرها انتشارا، طريقة الحصول البيض المسلوق بشدة، وكذلك طريق السلق السريع وخفيف.

وللحصول على سلق جيد، يجب وضع البيض في وعاء بماء بارد، ثم يوضع الوعاء على النار، ويترك كذلك بعد الغليان لمدة 10 دقائق.

ويجب الانتباه إلى أنه إذا ترك البيض ليغلي لفترة أطول، فسيتغطى صفار البيض بلون رمادية، وهذا أمر طبيعي تماما ولا يؤثر على الطعم بأي شكل من الأشكال.

كذلك يمكن أن تقول إنه سيكون من الصعب تقشير وتنظيف البيض الطازج جدا من القشرة، بعد الغليان.

أما للحصول على البيضة سلق سريع وخفيف” Soft boiled eggs”، أي للحصول على بيضة مسلوقة يبقى صفارها سائلا مع تخثر البياض، فيجب وضع البيض في ماء بارد، مع عدم سكب كمية كبيرة من الماء في الوعاء (بحيث يغطي البيض بمقدار 1 سم فقط)، وبمجرد غليان الماء، يجب رفع الوعاء عن النار ووضع البيض تحت تيار من الماء البارد، ومن ثم وضعه على الطبق. لا يجوز ترك البيض في الماء الساخن، إذا كنت تريد الحصول على سلق خفيف، لأن الماء الساخن سيكمل عمله ويجعل السلق شديدا.

المصدر:

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416577

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.