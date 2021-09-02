تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنسعيّد يتهم أطرافا محددة بالسعي لجلب المرتزقة من الخارجكل الوطنأسيرة فلسطينية على وشك الولادة داخل السجن.. وحياتها في خطر!كل الوطنخبراء تغذية يكشفون الطرق الصحيحة لسلق البيضكل الوطنبالفيديو.. “يوتيوبر” أفغانية تنشر رسالة وداع قبل مقتلها خلال فرارها من البلادكل الوطنبتوجيه من الملك سلمان.. طائرة مساعدات تحمل الأكسجين الطبي تغادر إلى تونسكل الوطن“غوغل” تحظر 8 تطبيقات أندرويد خطيرة والخبراء يدعون المستخدمين إلى حذفها من هواتفهمكل الوطنالأوقاف الفلسطينية: موافقة السعودية على استقبال عقود شركات الحج والعمرة الفلسطينيةكل الوطنشاهد.. التحالف العربي يدمر منصة الطائرات المسيّرة التي استخدمها الحوثيون لاستهداف مطار أبهاكل الوطنالملك سلمان يقر مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس التنسيق السعودي العمانيكل الوطنأمير قطر يُعزّي خادم الحرمين في الأميرة جواهر بنت عبد العزيز

أسيرة فلسطينية على وشك الولادة داخل السجن.. وحياتها في خطر!

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-02T01:28:50+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : الخميس 2 سبتمبر 2021 - 1:28 صباحًا
أسيرة فلسطينية على وشك الولادة داخل السجن.. وحياتها في خطر!

الجامعة العربية تُحمِّل المحتل المسؤولية الكاملة عن حياة أسيرة فلسطينية على وشك الولادة داخل السجن
حملت جامعة الدول العربية المحتل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الفلسطينية « أنهار الديك » وحياة طفلها المرتقب، داعية منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في دول العالم للتنسيق ومضاعفة جهودها وممارسة المزيد من الضغوط على المحتل للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي.
وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم الاربعاء، إن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وخاصة كبار السن والمرضى والنساء وأمهات الأطفال، خاصة مأساة الأسيرة « أنهار الديك » التي أوشكت على وضع مولودها خلال عدة أيام في سجون الاحتلال في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة، الأمر الذي يتنافى كلياً مع القيم الإنسانية والمبادئ والقواعد القانونية لحقوق الإنسان.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416580

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.