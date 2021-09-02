أسيرة فلسطينية على وشك الولادة داخل السجن.. وحياتها في خطر!

الجامعة العربية تُحمِّل المحتل المسؤولية الكاملة عن حياة أسيرة فلسطينية على وشك الولادة داخل السجن

حملت جامعة الدول العربية المحتل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرة الفلسطينية « أنهار الديك » وحياة طفلها المرتقب، داعية منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في دول العالم للتنسيق ومضاعفة جهودها وممارسة المزيد من الضغوط على المحتل للامتثال لأحكام وقواعد القانون الدولي.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح له اليوم الاربعاء، إن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وخاصة كبار السن والمرضى والنساء وأمهات الأطفال، خاصة مأساة الأسيرة « أنهار الديك » التي أوشكت على وضع مولودها خلال عدة أيام في سجون الاحتلال في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة، الأمر الذي يتنافى كلياً مع القيم الإنسانية والمبادئ والقواعد القانونية لحقوق الإنسان.

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416580