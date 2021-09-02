تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Ad Space
أخر المستجدات
كل الوطنسعيّد يتهم أطرافا محددة بالسعي لجلب المرتزقة من الخارجكل الوطنأسيرة فلسطينية على وشك الولادة داخل السجن.. وحياتها في خطر!كل الوطنخبراء تغذية يكشفون الطرق الصحيحة لسلق البيضكل الوطنبالفيديو.. “يوتيوبر” أفغانية تنشر رسالة وداع قبل مقتلها خلال فرارها من البلادكل الوطنبتوجيه من الملك سلمان.. طائرة مساعدات تحمل الأكسجين الطبي تغادر إلى تونسكل الوطن“غوغل” تحظر 8 تطبيقات أندرويد خطيرة والخبراء يدعون المستخدمين إلى حذفها من هواتفهمكل الوطنالأوقاف الفلسطينية: موافقة السعودية على استقبال عقود شركات الحج والعمرة الفلسطينيةكل الوطنشاهد.. التحالف العربي يدمر منصة الطائرات المسيّرة التي استخدمها الحوثيون لاستهداف مطار أبهاكل الوطنالملك سلمان يقر مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس التنسيق السعودي العمانيكل الوطنأمير قطر يُعزّي خادم الحرمين في الأميرة جواهر بنت عبد العزيز

سعيّد يتهم أطرافا محددة بالسعي لجلب المرتزقة من الخارج

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الخميس 2 سبتمبر 2021 - 1:34 صباحًا
سعيّد يتهم أطرافا محددة بالسعي لجلب المرتزقة من الخارج

كل الوطن – وكالات: اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمها بمحاولة جلب المرتزقة من الخارج، بهدف إرباكه ودفعه إلى التراجع عما هو ماض فيه “لإصلاح المسار”.

وقال خلال لقائه علي مرابط المكلف بتسيير وزارة الصحة اليوم الأربعاء: “سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض ولا نخاف في الحق لومة لائم ومهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج”.

ولم يعيّن سعيد رئيسا للوزراء أو حكومة ولم يعلن ما ينوي فعله رغم مرور أكثر من شهر على إجراءات الطوارئ التي أعلنها، وسط تكهنات واسعة النطاق بأنه يعتزم إعادة صياغة الدستور الصادر عام 2014.

وبين القرارات التي أعلنها سعيد في 25 يوليو رفع الحصانة عن نواب البرلمان، ومنذ ذلك الحين، ألقي القبض على عدد من النواب، بينهم نواب يؤيدون الرئيس وآخرون يعارضونه، أو وضعوا رهن الإقامة الجبرية باتهامات مختلفة.

المصدر: RT + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416584

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.