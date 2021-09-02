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مقتل شاب خلال مطاردة أمنية يثير الجدل الكويت

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الخميس 2 سبتمبر 2021 - 1:53 مساءً
مقتل شاب خلال مطاردة أمنية يثير الجدل الكويت

كل الوطن – وكالات: أطلق رجل أمن كويتي النار على شاب لم يمتثل لأوامر دورية أمنية في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء الكويتية فأرداه قتيلا، بحادث أثار ضجة واسعة في البلاد.

وذكرت صحيفة “الراي” أن عسكريا في الأمن العام أقدم على قتل شاب متهم بالاستهتار والتقحيص (التفحيط) برصاصة في صدره.

ونقلت صحيفة (الراي) الكويتية تفاصيل جديدة للحادثة ودوافعها نقلا عن مصدر أمني أشار إلى أن الحادثة وقعت فجر الأربعاء، بعد رصد استهتار إحدى المركبات واستيقافها من قبل الدورية.

وتبين وجود شخصين في المركبة حاولا الهرب جريا على الأقدام وتمت ملاحقتهما، حيث أطلق العسكري النار على أحدهما وأصابه في صدره مما أدى إلى مقتله.

وذكر المصدر أن المركبة المستهترة صدمت الدورية عند محاولة استيقافها، قبل فرار راكبيها، مبينا أن شرطيين اثنين لاحقا الهاربين إلا أن أحدهما تعثر أثناء ذلك.

وذكرت الصحيفة أن الشابين اشتبكا مع العسكري الذي استمر بالملاحقة وحده فأطلق النار في الهواء وأتبع ذلك بإطلاق رصاصة ثانية استقرت في صدر أحد المتهمين فيما لاذ الثاني بالفرار.

وأضاف المصدر: “بعد تفتيش المركبة عثر على عدد من المواد المخدرة موزعة في أكياس بإلإضافة إلى ميزان صغير وأدوات تعاط”.

من جهة أخرى أفادت وسائل الإعلام بأن الشاب القتيل حاول الاستيلاء على سلاح العسكري، ما دفع الأخير لإطلاق النار دفاعا عن نفسه.

وفجر مقتل الشاب في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء جدلا واسعا بين الكويتيين الذين رأوا أن جريمة التقحيص لا تبرر إطلاق النار، وأنه لا داعي للمطاردة على الأقدام بينما سيارة الهاربين تحت سيطرة الأمن العام، بينما أيد آخرون تصرف العسكري، مؤكدين أنه لو لم يفعل ذلك، لارتكب القتيل مجزرة بحق رجلي الأمن.

المصدر: وسائل إعلام كويتية

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416587

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