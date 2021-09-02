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بريطانيا تقر بضرورة التعامل مع “طالبان” والتأقلم مع الواقع الجديد

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 2 سبتمبر 2021 - 4:09 مساءً
بريطانيا تقر بضرورة التعامل مع “طالبان” والتأقلم مع الواقع الجديد

كل الوطن – وكالات: أقر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بأن المملكة المتحدة مضطرة إلى التعامل مع حركة “طالبان” التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان.

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وصرح وزير الخارجية البريطاني، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الخميس مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، بأن المملكة المتحدة لا تعتزم الاعتراف بـ”طالبان” كحكومة شرعية في أفغانستان في الوقت الحالي، غير أن الوضع الراهن يتطلب التعامل مع الحركة.

وقال راب إنه بحث مع نظيره القطري العمل على ضمان عدم تحول أفغانستان إلى مأوى للإرهاب في المستقبل، وإيجاد سبل لتفادي اندلاع أزمة إنسانية في البلاد، والحفاظ على استقرار المنطقة، بالإضافة إلى التأكد من التزام “طالبان” بتعهداتها بتشكيل حكومة أكثر شمولا.

وتابع: “لا يزال التزام المملكة المتحدة بأفغانستان ثابتا، ونحتاج إلى التأقلم مع الواقع الجديد”.

وأكد راب، على حسابه في “تويتر”، أنه اجتمع اليوم أيضا مع أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، مشيرا إلى أن النفوذ الإقليمي الذي تتمتع به الدوحة تجعلها لاعبا رئيسيا في الملف الأفغاني.

المصدر: “رويترز” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416611

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