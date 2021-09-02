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روسيا تناقش مع جامعة الدول العربية تعزيز التعاون لتسوية الأزمات والصراعات

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الخميس 2 سبتمبر 2021 - 7:26 مساءً
روسيا تناقش مع جامعة الدول العربية تعزيز التعاون لتسوية الأزمات والصراعات

كل الوطن – وكالات: بحث ممثل الرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي الاستعدادات لمنتدى التعاون الروسي العربي.

ووفقا لوزارة الخارجية الروسية ناقش الطرفان مجموعة من القضايا لزيادة توسيع التفاعل بين روسيا وجامعة الدول العربية، حيث تم إيلاء اهتمام خاص للتحضير للاجتماع الوزاري السادس الخاص بدورة منتدى التعاون الروسي العربي.

وناقش الطرفان أيضا الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع المستجد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان التركيز الرئيسي على مستقبل تعزيز العلاقات بين روسيا وجامعة الدول العربية.

وتهدف العلاقات بين روسيا والجامعة إلى تقديم مساعدة فعالة لتسوية الأزمات والصراعات الإقليمية وفقا لمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: “تاس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416620

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