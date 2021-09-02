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ملك الأردن: لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن دون حل شامل للقضية الفلسطينية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-09-02T21:51:14+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الخميس 2 سبتمبر 2021 - 9:51 مساءً
ملك الأردن: لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن دون حل شامل للقضية الفلسطينية

كل الوطن – وكالات: قال ملك الأردن عبد الله الثاني خلال قمة بين بلاده ومصر وفلسطين في القاهرة إنه “لا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار، دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين”.

وأضاف الملك أن الاجتماع في القاهرة: “يؤكد الحرص على توفير كل سبل الدعم للأشقاء في فلسطين، ومواصلة الجهود لتفعيل عملية السلام”.

وأكد أن “الوضع الراهن لا يمكن له أن يستمر، ولا يمكن للمنطقة أن تنعم بالأمن والاستقرار من دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وجدد الملك التأكيد على أن “الأردن سيستمر في بذل كل الجهود للحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم بالقدس، وحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها بموجب الوصاية الهاشمية عليها”.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416623

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