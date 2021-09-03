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السعودية تقلب الطاولة على فيتنام في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليفيديوهاتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 12:43 صباحًا
السعودية تقلب الطاولة على فيتنام في تصفيات مونديال قطر (فيديو)

كل الوطن – الرياض: حول منتخب السعودية تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه الفيتنامي (3-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وفاجأ الفيتنامي نغوين كوانغ هاي أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله في الدقيقة الثالثة من انطلاق صافرة البداية.

ورد الخضر السعودي بثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني، عبر كل من سالم الدوسري، وياسر الشهراني، وصالح الشهري في الدقائق (55 من ضربة جزاء، و67، و79 من ضربة جزاء) على الترتيب من عمر المباراة التي جرت على ملعب “مرسول بارك” في العاصمة الرياض.

وحصد منتخب السعودية نقاط المباراة الثلاث ويحتل المرتبة الثانية في قائمة المجموعة الأولى، بفارق الأهداف خلف نظيره الأسترالي الذي تغلب بدوره على ضيفه الصين بثلاثية نظيفة.

ويليهما في المركز الثالث بفارق الأهداف أيضا، منتخب سلطنة عمان الذي فجر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الياباني في عقر داره بهدف وحيد.

المصدر: وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416629

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