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سعوديون ينجحون في وقف تنفيذ إعدام 3 مصريين وفلسطيني

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 3 سبتمبر 2021 - 12:47 صباحًا
سعوديون ينجحون في وقف تنفيذ إعدام 3 مصريين وفلسطيني

كل الوطن – الرياض: أنقذ مواطنون ومواطنات من محافظة الطائف السعودية، 6 مقيمين من جنسيات مختلفة من القصاص في مواقف إنسانية مشرفة بدفع جملة الديات التي بلغت أكثر من 8 ملايين ريال، ما يقارب مليوني دولار.

وكشفت ملفات إصلاح ذات البين في المحافظة أن أصحاب القضايا غادروا إلى بلدانهم بعد الإفراج عنهم وهم: مقيم سوداني تورط في قتل مواطن، وسارعت اللجنة إلى بذل محاولات لدى ذوي القتيل انتهت بالتنازل مقابل دفع الدية.

وسجلت القضية الثانية لوافدين من الجنسية المصرية، أقدما على جريمتي قتل اثنين من جنسيتهما، وبعد جهود واسعة من لجنة إصلاح ذات البين تم التنازل، أما القضية الثالثة فهي لقاتل يمني تنازلت أسرة القتيل عنه.

والقضية الرابعة سجلت بحق وافد فلسطيني قتل رجلا من بني جلدته، وأعفي عنه بعد دفع الدية، ومن القضايا أيضا إنقاذ مصري قتل بنغلاديشيا.

وقال مدير عام لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة الطائف أحمد حسن الزهراني، إن اللجنة تعمل مع جميع الأطراف سواء كانوا من المواطنين أو المقيمين، لافتا إلى أن التوجيهات تقضي بالنظر في جميع القضايا التي من الممكن العمل على الإصلاح فيها، والحصول على تنازل الأطراف. موضحا أن ذلك يأتي بتوجيهات من أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه في إطار التكاتف والتآلف. وأن اللجنة بذلت وتبذل جهودا في سبيل السعي إلى الإصلاح بين الناس، والتركيز على قضايا عتق الرقاب.

وأكد الزهراني أن “أبناء وبنات الوطن سارعوا إلى دفع الديات من خلال القنوات الرسمية إدراكا منهم لأهمية الأمر”.

المصدر: “عكاظ”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416632

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