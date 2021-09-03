التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغمة أطلقتها ميليشيا الحوثي

كل الوطن – وكالات: أعلن التحالف العربي، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغمة أطلقتها ميليشيا الحوثيون باتجاه جنوبي السعودية.

وقالت قيادة التحالف: “نتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك”.

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين للخطر.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: “واس” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416641