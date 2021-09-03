شاهد.. راعيات للمواشي يثرن الرأي العام في مصر

كل الوطن – وكالات: تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” في مصر، فيديو، لسيدات يرعين قطيع أبقار على الطريق الصحراوي الغربي بحري.

وظهرت مجموعة من السيدات الملثمات يسرن بجوار قطيع الماشية، الأمر الذي يهدد حركة سير السيارات، وينذر بحوادث حال قدوم سيارة مسرعة وعدم ملاحظتها لذلك القطيع، وفق ما عبر عنه مصور الفيديو المتداول ورواد التواصل الاجتماعي.

وقال مصور الفيديو: “تفاجأت خلال سيري على الطريق الصحراوي الغربي بسيارتي، بقطيع من الأبقار يسير على الطريق تقوده عدد من السيدات، فاقتربت منهنّ ونصحتهن بالابتعاد عن الطريق، وإنزال قطيع البقر إلى جانب الطريق، حتى لا يتفاجأ أحد المسافرين فيصطدم بهم، وحاولت معهم محاولات مستميتة لإقتاعهنّ بخطأهنّ، إلا أنَّهن مؤكدين أن هذا الطريق هو خط سيرهم يوميا، وأن أغلب المسافرين يمرون بجوارهم دون تعليق أو حتى اعتراض”.

وأضاف مصور الفيديو: “ما أثار اندهاشي أن السيدات بررن الواقعة بأنهنّ يسيرن يوميًا على هذا الطريق لمسافات طويلة، ولم يقتنعن بخطورة ما يفعلن، خاصة أن الطريق جرى تطويره وأصبح مجهزا للسير بسرعة من قبل قائدي السيارات”.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416644