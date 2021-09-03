السعودية: سنتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أراضينا

كل الوطن – وكالات: أكدت المملكة العربية السعودية لمجلس الأمن الدولي أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها “وفقا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية”.

وجاء ذلك في رسالة بعث بها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي عقب استهداف جماعة “أنصار الله” الحوثية مطار أبها الدولي.

وقال في رسالته: “إن استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وأضاف أنه “في 31 أغسطس 2021، تعرض مطار أبها الدولي لهجوم نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة مفخخة، وأسفرت المحاولة العدائية الفاشلة عن وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار من جنسيات مختلفة، بعضهم في حالة حرجة”.

وتابع “بما أن هذه الهجمات من قبل الحوثيين مستمرة في تقويض جهود الأمم المتحدة في اليمن، وستؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي والتوصل إلى حل سياسي سلمي دولي شامل، فإننا ندعو مجلس الأمن إلى إدانة هذه الأعمال بشدة وتحمل مسؤوليته، تجاه مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لوقف تهديداتها للسلم والأمن الدوليين ومحاسبتها”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.org/?p=416661